SuperEnalotto Lotto 10eLotto, estrazione oggi martedì 27 giugno 2023: tutti i numeri vincenti in diretta

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: le estrazioni di oggi martedì 27 giugno 2023, in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto con abbinata l'estrazione del 10eLotto serale, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto con il numero Jolly, il Superstar e le relative quote del concorso n. 74 di stasera. Nell'ultima estrazione non è stato vinto nessun "6" o "5+1", ma ben sei fortunati giocatori hanno portato a casa il "5". Così, il montepremi per la prossima estrazione del SuperEnalotto supererà così i 21 milioni di euro. Su questa pagina potete controllare l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto di stasera.

Lotto estrazione di oggi martedì 27 giugno 2023: i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto serale di oggi martedì 27 giugno 2023, in diretta. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica.

Bari 73 40 74 58 33

Cagliari 13 25 54 49 36

Firenze 81 36 72 38 43

Genova 35 21 83 71 31

Milano 43 84 37 8 13

Napoli 72 63 26 1 49

Palermo 48 80 15 32 12

Roma 8 48 86 29 68

Torino 14 38 11 75 42

Venezia 82

Nazionale 88

SuperEnalotto di oggi: estrazione martedì 27 giugno 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi,martedì 27 giugno 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti in diretta: la sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, estrazione oggi 27 giugno 2023: i numeri vincenti

E infine, la diretta per i numeri del 10eLotto serale associati al Lotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 27 giugno 2023.