SuperEnalotto Lotto 10eLotto, estrazione oggi sabato 15 luglio 2023: tutti i numeri vincenti in diretta

10eLotto, Lotto e SuperEnalotto: le estrazioni di oggi sabato 15 luglio 2023, in diretta su Today.it. Prima tutte le ruote del Lotto con abbinata l'estrazione del 10eLotto serale, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto con numero Jolly, Superstar e relative quote. Nella scorsa edizione non c'è stato nessun '6' o '5+1'. Il Montepremi in vista dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi 15 luglio sale a 26,6 milioni di euro. Scoprite subito se avete vinto, su questa pagina potrete verificare tutti i numeri estratti.

Lotto oggi estrazione sabato 15 luglio 2023: i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto del concorso di oggi sabato 15 luglio 2023, in diretta. I numeri vincenti delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica.

Bari 19 31 33 71 80

Cagliari 26 48 76 64 56

Firenze 73 69 49 10 66

Genova 21 11 79 36 45

Milano 88 47 84 74 14

Napoli 4 7 26 81 25

Palermo 7 69 78 17 37

Roma 31 11 69 17 59

Torino 88 4 3 34 71

Venezia 38 85 61 72 42

Nazionale 60 50 10 51 54

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la diretta a questo link.

SuperEnalotto di oggi: estrazione sabato 15 luglio 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 15 luglio 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti in diretta: la sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 52 78 56 40 51 45

Numero Jolly: 30

Numero Superstar: 5

Controlla le quote e il numero di vincenti dell'estrazione di stasera: per ricaricare la diretta clicca su questo link.

LE QUOTE DELL'15 LUGLIO CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 0 € 0,00 punti 4 0 € 0,00 punti 3 0 € 0,00 punti 2 0 € 0,00

10eLotto, estrazione oggi sabato 15 luglio: i numeri vincenti

E infine, la diretta per l'estrazione del 10eLotto serale associata al Lotto, con la combinazione vincente di oggi, sabato 15 luglio 2023. I numeri vengono comunicati in diretta da Lottomatica.