SuperEnalotto, l'estrazione di lunedì 10 gennaio 2022: i numeri vincenti

SuperEnalotto, l'estrazione di oggi, lunedì 10 gennaio 2022. Appuntamento inconsueto per il concorso Sisal che, in seguito ai diversi rinvii dovuti alle festività natalizie, torna oggi con un'estrazione ''solitaria'', senza Lotto e 10eLotto. Tra poco, questa pagina, scopriremo i numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, lunedì 10 gennaio 2022.

L'estrazione odierna non è altro che il recupero di quella di sabato 8 gennaio 2022, che a sua volta recuperava quella di giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, in cui non sono avvenute estrazioni. Il regolamento infatti prevede modifiche al calendario se i classici giorni delle estrazioni (martedì, giovedì e sabato) coincidono con delle Festività, come avvenuto nei casi di Natale, Capodanno ed Epifania. Un effetto domino che ci ha portati fino all'estrazione di oggi.

SuperEnalotto, i numeri vincenti di lunedì 10 gennaio 2022

Di seguito la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar. In palio per la sestina vincente c'è un jackpot da 137.5 milioni di euro

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: --

Numero Jolly: --

Numero SuperStar: --

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Lotto e 10eLotto quando tornano?

Come spiegato ad inizio articolo, oggi averà luogo soltanto l'estrazione del SuperEnalotto, ma per gli appassionati del Gioco del Lotto e del 10eLotto, ci sarà poco da attendere. Domani, martedì 11 gennaio 2022, si tornerà al classico calendario delle estrazioni con i numeri vincenti dei tre giochi che verranno estratti il martedì, il giovedì e il sabato.