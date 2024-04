Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: così la festa del 25 aprile cambia il calendario

Giovedì 25 aprile le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto non ci saranno a causa del giorno festivo. Il calendario subirà dunque delle piccole modifiche, peraltro già note da tempo. In breve le estrazioni previste per il 25 aprile 2024, sia per quanto riguarda il Lotto che il SuperEnalotto, verranno recuperate il giorno successivo, venerdì 26 aprile. L'estrazione del venerdì si terrà invece sabato 27 aprile, mentre quella di sabato il lunedì successivo, 29 aprile. Ci saranno dunque tre posticipi consecutivi, ma per chi "gioca" il sunto è che ci sarà un’estrazione aggiuntiva lunedì prossimo, mentre il 25 aprile tutto sarà fermo.

Calendario estrazioni di Lotto e SuperEnalotto: