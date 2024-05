Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 18 maggio 2024

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 18 maggio 2024, in diretta su Today.it. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con la fortuna: dopo le 20 scopriremo la sestina vincente del SuperEnalotto, poi i numeri fortunati dell ruote del Lotto e infine la combinazione estratta del 10eLotto. Verifica le vincite: numeri vincenti e quote verranno aggiornate in tempo reale.

Lotto oggi, estrazione di sabato 18 maggio 2024: i numeri di tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 18 maggio. Scopri i numeri vincenti delle ruote, aggiornati poco dopo le 20 qui, in basso.

Bari: 77 - 62 - 67 - 60 - 4

Cagliari: 89 - 1 - 35 - 54 - 38

Firenze:

Genova: 53 - 25 - 66 - 59 - 23

Milano: 22 - 75 - 48 - 16 - 77

Napoli: 81 - 41 - 42 - 67 - 39

Palermo:

Roma: 4 - 35 - 50 - 33 - 23

Torino:

Venezia:

Nazionale:

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri di oggi 18 maggio 2024

In tempo reale, qualche minuto dopo le 20, la combinazione del SuperEnalotto estratta sabato 18 maggio 2024. Si tratta del concorso numero 79.

Estrazione SuperEnalotto n.79 del 18/05/2024

Sestina vincente di oggi:

Jolly:

SuperStar:

Nell'estrazione del SuperEnalotto di ieri, venerdì 17 maggio, non sono arrivati '6' o '5+1', con il jackpot che ha continuato a lievitare, superando quota 23 milioni di euro.

La combinazione del 10eLotto di sabato 18 maggio

Come sempre non possiamo che concludere con i numeri del 10eLotto estratti oggi, sabato 18 maggio 2024, insieme al numero "Oro", "Doppio "oro" ed "Extra".