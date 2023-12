Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di mercoledì 27 dicembre 2023

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, in diretta su Today.it. Tra poco, su questa pagina, sarà possibile seguire in diretta l'estrazione "speciale" di oggi che recupera quella prevista per ieri, martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. La sestina del SuperEnalotto è stata anticipata a sabato 23 dicembre, mentre per Lotto e 10eLotto è stato necessario attendere la giornata di oggi. Come di consueto, dopo le ore 20 scopriremo in tempo reale i numeri di tutte le ruote del Lotto, e in seguito la combinazione vincente del 10eLotto.

Come detto, oggi non ci sarà il SuperEnalotto, ma le estrazioni "al completo" torneranno domani, giovedì 28 dicembre 2023, con la sestina vincente che vale 37 milioni di euro.

+notizia in aggiornamento+

Estrazioni Lotto oggi: i numeri vincenti di mercoledì 27 dicembre 2023

I numeri del Lotto estratti oggi, mercoledì 27 dicembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del "Simbolotto" vengono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli nonché da Igt (ex Lottomatica) in contemporanea con l'estrazione.

Estrazione Lotto 27/12/2023

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

10eLotto, l'estrazione di mercoledì 27 dicembre 2023: i numeri vincenti

Con quella del Lotto è stata posticipata anche l'estrazione del 10eLotto. Di seguito i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, mercoledì 27 dicembre 2023.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Infine, ricordiamo che le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto torneranno alla normalità domani, giovedì 28 dicembre 2023. La prossima modifica al calendario è prevista per l'estrazione di sabato 6 gennaio 2024, che verrà posticipata a lunedì 8 gennaio 2024.