Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 22 agosto 2020: numeri e quote

Tornano oggi le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10elotto: è sabato 22 agosto 2020. Come ad ogni estrazione l'appuntamento con i numeri vincenti è qui su Today.it poco dopo le venti. L'ultimo concorso del SuperEnalotto non ha regalato vincite "di peso": il jackpot legato alla sestina vincente è così salito a 28.8 milioni di euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha invece regalato un premio da oltre 52mila euro a La Salle, piccolo comune in provincia di Aosta e altre due vincite da circa 50mila e 45mila euro finite nel Modenese e a Bologna. Una piccola curiosità da segnalare per gli amanti del gioco: dopo 184 estrazioni sulla ruota di Genova si è fatto rivedere il numero "38".

Lotto, estrazione di oggi 22 agosto 2020: numeri vincenti

In diretta su questa pagina le estrazioni di Lotto e 10eLotto di oggi sabato 22 agosto. In basso la combinazione estratta comunicata come sempre da Lottomatica.

Bari 10 74 25 57 65

Cagliari 67 8 82 80 71

Firenze 49 55 32 77 64

Genova 64 62 52 2 41

Milano 6 87 88 51 75

Napoli 11 77 48 52 85

Palermo 40 16 47 89 50

Roma 63 30 55 84 7

Torino 1 85 57 47 19

Venezia 85 83 42 6 36

Nazionale 70 59 72 82 4

SuperEnaotto, estrazione di oggi 22 agosto 2020

Ed eccoci ai numeri vincenti del SuperEnalotto relativi all'estrazione di sabato 22/08/2020.

Sestina vincente: 7 12 45 47 73 87

Numero Jolly: 83

Numero SuperStar: 72

+ Nessun 6 né 5+1. Ai tre fortunati che hanno realizzato un "5" vanno poco 59.235 euro. Ai punteggi "4" e "3" rispettivamente 297,27 e 22,16 euro. Per i "2" la vincita è pari a 5 euro +

10eLotto, i numeri del 22 agosto

E come ad ogni estrazione concludiamo con i numeri del 10eLotto.

