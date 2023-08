Lotto e SuperEnalotto, "salta" l'estrazione di martedì 15 agosto: quando si recupera

Niente estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10elotto nella giornata di martedì 15 agosto 2023. Come di consueto, quando le estrazioni coincidono con le festività, viene deciso di anticiparle e posticiparle. Ed è proprio quello che succederà in occasione di Ferragosto: la sestina vincente del SuperEnalotto verrà estratta il giorno precedente, mentre per Lotto e 10eLotto sarà necessario attendere un po' di più. In questo caso i numeri dei tre giochi, che solitamente vengono pubblicati lo stesso giorno e quasi alla stessa ora, verranno "divisi" in due giorni differenti.

Lotto, SuperEnalotto e 10elotto: quando viene recuperata l'estrazione di Ferragosto

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, l'estrazione verrà anticipata a lunedì 14 agosto: come sempre, scopriremo la sestina vincente, il numero Jolly e il Superstar poco dopo le ore 20.

Invece, le estrazioni del Lotto e del 10eLotto arriveranno 24 ore in ritardo rispetto alla data prevista, ossia mercoledì 16 agosto 2023, in diretta a partire dalle ore 20. Sarà una settimana particolare per il Lotto, visto che per la prima volta avverranno quattro estrazioni consecutive, proprio a causa dello spostamento di quella del 15 agosto. Dopo la recente aggiunta dell'estrazione del venerdì, la prossima settimana ne sono previste quattro di fila: mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 agosto.

