Estrazioni Lotto e SuperEnalotto, a dicembre cambiano le date: il nuovo calendario

Cambi in vista per il calendario delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Nel mese di dicembre saranno diverse le date che subiranno delle modifiche rispetto alla norma, che prevede quattro estrazioni settimanali, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. A partire dallo scorso 7 luglio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ufficializzato l’introduzione della quarta estrazione, quella del venerdì, disposta per generare entrate da convogliare nel Fondo per le emergenze nazionali, in supporto alla popolazione dei territori colpiti dalle alluvioni. Le estrazioni continueranno a essere quattro fino al 29 dicembre 2023, poi, in assenza di proroghe, si dovrebbe tornare alle tre estrazioni settimanali. Nel prossimo mese non cambierà quindi il numero delle estrazioni, ma saranno alcune date a subire delle modifiche.

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto, il calendario di dicembre

Come di consueto, quando l'estrazione coincide con una festività, l'Agenzia decide di posticipare o anticipare l'uscita dei numeri al primo giorno utile. Una modifica che vedremo accadere più volte il prossimo mese. La prossima estrazione soggetta a modifiche sarà quella di venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata concezione: in quel caso l'estrazione verrà spostata al giorno successivo, sabato 9 dicembre. Di conseguenza, quella prevista per quel giorno slitterà alla prima data libera, ossia lunedì 11 dicembre 2023.

Altre modifiche, stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna. L’estrazione di martedì 19 dicembre 2023 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco opzionale e complementare “SuperStar” è anticipata a lunedì 18 dicembre. Anticipo anche per i numeri del SuperEnalotto di giovedì 21 dicembre, che verranno estratti martedì 19. Il concorso di sabato 23 dicembre, sempre per SuperEnalotto e SuperStar, verrà anticipato a giovedì 21 dicembre. Infine, l'estrazione di martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, verrà anticipata a sabato 23 dicembre. Il 2023 dovrebbe concludersi senza altre modifiche, mentre il primo slittamento del 2024 dovrebbe riguardare il concorso di sabato 6 gennaio 2024, in attesa di scoprire se le giornate settimanali delle estrazioni rimarranno quattro o torneranno a essere tre.

