Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 10 dicembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. I numeri vincenti in diretta su Today: in palio per la sestina vincente un jackpot da 75 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 10 dicembre in diretta su Today.it. Poco dopo le ore 20, su questa pagina, conosceremo i numeri vincenti estratti oggi: oltre alla sestina del SuperEnalotto, conosceremo anche i numeri delle Ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto. Ricordiamo che, come avviene ormai dall'estrazione dello scorso 17 novembre, l'estrazione dei numeri del Lotto si concluderà intorno alle ore 21.30. Oltre a tutti i numeri vincenti di oggi, conosceremo anche le quote e le eventuali vincite.

Oggi, giovedì 10 dicembre, si torna all'estrazioni 'canoniche' dopo le variazioni avvenute all'inizio di questa settimana. Martedì 8 dicembre è stata la Festa dell'Immacolata, motivo per cui le estrazioni di quel giorno sono state spostate: quella del SuperEnalotto è stata anticipata a lunedì 7 dicembre, mentre quelle del Lotto e del 10eLotto sono state posticipate a ieri, mercoledì 9 dicembre. Chi vincerà? Lo scopriremo poco dopo le ore 20: per chi indovinerà la sestina vincente di oggi c'è in palio un jackpot da 75 milioni di euro.

SuperEnalotto oggi giovedì 10 dicembre 2020: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi giovedì 10 dicembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, estrazione del 10 dicembre 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 10 dicembre 2020.