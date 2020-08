Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi martedì 11 agosto 2020: numeri vincenti

Oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: è martedì 11 agosto, prima estrazione della settimama. Torna l'appuntamento con i numeri vincenti. L’ultimo concorso del SuperEnalotto non ha fatto registrare vincite importanti: il jackpot è così salito a 24,5 milioni di euro.

In diretta su questa pagina anche i numeri delle estrazioni di Lotto e 10eLotto di oggi martedì 11 agosto 2020 che come sempre sono comunicati in tempo reale da Lottomatica.

SuperEnalotto, estrazione dell’11 agosto 2020: i numeri

Ecco i numeri fortunati del SuperEnalotto relativi al concorso dell'11/8/2020

Sestina vincente: 7 9 38 68 78 80

Numero Jolly: 26

Numero SuperStar: 45

(Fonte numeri: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

Estrazioni Lotto di oggi 11 agosto 2020

L’ultimo concorso del Lotto ha portato fortuna a Gallarate dove è stato centrato un terno da oltre 23mila euro. L’estrazione precedente aveva invece premiato ad Aversa, nel Casertano, con un terno da 137.500 euro, mentre altre due vincite da oltre 92mila euro sono finite a Trento. In basso tutti i numeri dell’estrazione del Lotto (martedì 11 agosto 2020).

Bari 39 20 62 35 7

Cagliari 34 70 31 37 66

Firenze 82 28 43 48 47

Genova 13 70 7 8 69

Milano 52 15 2 35 14

Napoli 19 41 78 11 47

Palermo 57 56 65 20 40

Roma 6 10 44 72 11

Torino 52 30 56 9 81

Venezia 43 52 3 26 10

Nazionale 52 69 60 64 6

10eLotto, estrazione di oggi 11 agosto: tutti i numeri

E come sempre chiudiamo col 10eLotto. In basso la combinazione fortunata.

Numeri 10eLotto

6 7 10 13 15 19 20 28 30 31 34 39 41 43 52 56 57 62 70 82

