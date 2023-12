Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, lunedì 11 dicembre 2023: i numeri vincenti

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, in diretta su Today.it. Aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20 sarà possibile seguire in tempo reale le estrazioni di stasera e scoprire i numeri vincenti di oggi insieme alle eventuali vincite. Prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nell'estrazione di sabato 9 dicembre non è stata indovinata la sestina milionaria, ma un fortunato giocatore ha centrato il '5+1' da quasi 700mila euro (688.294,85 per la precisione). Altri quattro giocatori hanno centrato il '5' da 55mila euro ciascuno. Ricordiamo che l'estrazione di oggi, lunedì 11 dicembre, si tratta del recupero di un'estrazione che la settimana scorsa non è avvenuta, ossia quella di venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Il concorso n°169 è slittato a sabato e il n°170 a oggi: in palio per la sestina vincente c'è un Jackpot da 29.5 milioni di euro.

Lotto: l'estrazione di oggi, lunedì 11 dicembre

I numeri del Lotto estratti oggi, lunedì 11 dicembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del "Simbolotto" vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

BARI: 30 29 13 89 56

CAGLIARI: 64 5 17 43 38

FIRENZE: 61 40 81 2 60

GENOVA: 70 15 66 89 78

MILANO: 86 74 18 84 80

NAPOLI: 20 58 62 41 51

PALERMO: 13 44 22 87 60

ROMA: 13 28 16 22 48

TORINO: 12 11 38 80 43

VENEZIA: 10 78 63 27 45

NAZIONALE: 64 61 75 45 55

Attenzione: i numeri delle estrazioni del Lotto vanno sempre verificati sul sito di Lottomatica o sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (qui il link).

SuperEnalotto: la sestina vincente di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti del concorso N.166 in diretta. La sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Concorso Nº170 dell'11 dicembre 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 4 46 1 41 50 89

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 19

Invitiamo i lettori a controllare sempre i numeri ed eventuali vincite sul sito della Sisal, anche nella sezione apposita, per verificare la propria schedina.

10eLotto, l'estrazione di lunedì 11 dicembre 2023: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, lunedì 11 dicembre 2023.