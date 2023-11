Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 11 novembre: i numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 11 novembre 2023 in diretta su Today.it. A partire dalle ore 20, aggiornando questa pagina, sarà possibile seguire in diretta l'ultima estrazione della settimana e scoprire i numeri vincenti in tempo reale: prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Dopo aver comunicato i numeri vincenti del SuperEnalotto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli renderà note anche le quote e le eventuali vincite di giornata.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, la sestina vincente manca da diversi mesi e non è arrivata neanche nell'estrazione di ieri, venerdì 10 novembre. L'ultimo '6' risale allo scorso 6 giugno, quando un giocatore di Teramo ha portato a casa il jackpot da 42,5 milioni di euro con una schedina da un euro. Da quel momento il montepremi è tornato a salire, arrivando alla somma attuale, ben oltre gli 80 milioni di euro.

Lotto, l'estrazione di oggi, sabato 11 novembre 2023: i numeri vincenti

In diretta i numeri del Lotto estratti oggi, sabato 11 novembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del Simbolotto vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

Se non visualizzi correttamente i numeri vincenti delle varie estrazioni ricarica la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 11 novembre 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 11 novembre 2023, insieme al numero Jolly e al numero Superstar. Poco dopo l'estrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende note anche le quote e le relative vincite.

Concorso Nº154 di oggi, sabato 11 novembre 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, l'estrazione di sabato 11 novembre 2023: la combinazione vincente

E infine ecco i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 11 novembre 2023, insieme al numero Oro e Doppio Oro.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Continua a leggere su Today.it...