Estrazioni SuperEnalotto di oggi lunedì 12 dicembre: centrati due 5 da oltre 100mila euro

SuperEnalotto: le estrazioni di oggi lunedì 12 dicembre 2022 in diretta su Today.it. Oggi non ci sono i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. In questa estrazione di oggi lunedì 12 dicembre 2022 non è stato vinto nessun 6 e "5+1", ma due fortunati hanno centrato il "5", vincendo oltre 100mila euro ciascuno. Il jackpot sale così e sfiora i 330 milioni di euro. Per vedere tutti i risultati della serata del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 10 dicembre 2022 basta scorrere la pagina o clliccare su questa pagina.

Oggi si recupera l'estrazione del 10 dicembre scorso, quando c'è stata l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto ma, a sua volta, quella era stata il recupero della volta precedente, cioè l'8 dicembre, quando le estrazioni erano saltate a causa dei festeggiamenti dell'Immacolata. Ecco dunque i numeri vincenti di oggi lunedì 12 dicembre 2022.

SuperEnalotto di oggi: estrazione lunedì 12 dicembre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 148 del 12/12/2022

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 86 51 33 54 16 68

Numero Jolly: 42

Numero Superstar: 82

Fonte numeri: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli