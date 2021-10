Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 12 ottobre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 12 ottobre 2021, in diretta su Today.it. In palio per la sestina vincente un jackpot da 93.7 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 12 ottobre 2021, in tempo reale su Today.it. Tra poco, su questa pagina, seguiremo in diretta l'estrazione dei numeri vincenti di oggi: prima tutte le Ruote del Lotto, poi la sestina del SuperEnalotto ed infine la combinazione vincente del 10eLotto

Nell'ultima estrazione, quella sabato 9 ottobre 2021, non sono stati centrati '6' e '5+1', ma un fortunato giocatore ha centrato l'unico '5' da 226mila euro. L'assenza della sestina vincente, che dura ormai da mesi, ha fatto lievitare il jackpot in palio per il '6' di oggi fino a 93.7 milioni di euro. Ricordiamo che le estrazioni di oggi, martedì 12 ottobre 2021, avranno inizio poco dopo le ore 20 con il SuperEnalotto e le ruote del Lotto, per concludersi intorno alle 20.40 con la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione Lotto oggi martedì 12 ottobre 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 12 ottobre 2021: ecco i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 1 56 71 52 49

CAGLIARI 57 29 83 10 24

FIRENZE 35 24 61 69 8

GENOVA 56 39 7 47 80

MILANO 4 25 43 61 45

NAPOLI 48 26 74 82 12

PALERMO 30 26 71 10 88

ROMA 90 63 31 77 19

TORINO 55 49 81 53 73

VENEZIA 4 82 76 54 89

NAZIONALE 58 8 76 72 65

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 12 ottobre 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 12 ottobre 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 46 53 55 60 64 90

Numero Jolly: 77

Numero SuperStar: 72

10eLotto, estrazione di martedì 12 ottobre 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 12 ottobre 2021.