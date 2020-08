Lotto oggi, estrazioni di giovedì 13 agosto. SuperEnalotto e 10eLotto, numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto, è il secondo concorso della settimana. Il concorso della Sisal non ha regalato né 6 né 5+1. In diretta su questa pagina i numeri vincenti dell'estrazione di Lotto e 10eLotto. Come sempre è Lottomatica a comunicare in tempo reale le combinazioni estratte.

Estrazione SuperEnalotto di oggi 13 agosto 2020, i numeri

In basso i numeri relativi al concorso del 13/08/2020.

Sestina vincente: 4 5 49 57 66 75

Numero Jolly: 36

Numero Superstar: 77

Le quote del SuperEnalotto: ai 4 giocatori che hanno realizzato un "5" vanno 38.811. Per i punti "4" la vincita è di 444 euro. I punti "3" e "2" vincono rispettivamente 27,83 e 5 euro.

Articolo aggiornato alle 20:42.

Lotto, estrazione oggi giovedì 13 agosto 2020

In basso i numeri del Lotto relativi all'estrazione di oggi 13 agosto 2020.

Bari 85 14 3 88 26

Cagliari 75 85 81 77 13

Firenze 69 86 10 60 36

Genova 2 57 16 9 59

Milano 83 6 51 18 46

Napoli 75 80 20 52 47

Palermo 64 5 73 89 88

Roma 67 2 60 74 63

Torino 83 42 23 3 35

Venezia 83 87 86 72 88

Nazionale 12 77 42 19 32

Estrazioni 10eLotto oggi 13 agosto: numeri vincenti

E per finire, come ad ogni estrazione, ecco i numeri del 10eLotto, come sempre poco dopo le venti.

