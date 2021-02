Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 13 febbraio 2021

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 febbraio 2021: torna l’appuntamento con i numeri vincenti. Poco dopo le 20, su questa pagina, conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del 10eLotto. Il jackpot del concorso di casa Sisal è di ben 106,7 milioni di euro. L’ultima estrazione non ha regalato né 6 né 5+1, ma ha fruttato 99.310 euro ai due fortunati che hanno centrato un 5. Il montepremi dunque continua a salire. Per quanto riguarda il Lotto a Sassari è stato realizzato un terno da oltre 27mila euro, mentre a Torino è finita la vincita più alta (pari a 25mila euro) centrata nell’ultimo concorso del 10eLotto. Intorno alle 20 in diretta su Today i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (l'articolo sarà aggiornato in tempo reale).

Lotto oggi: estrazione del 13 febbraio 2021, i numeri vincenti

Come sempre poco dopo le 20 conosceremo in tempo reale le combinazioni delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati da Lottomatica. L'estrazione si concluderà come di consueto poco dopo le 21.

Estrazione Lotto 13/02/2021

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Estrazione SuperEnalotto di oggi 13 febbraio 2021: i numeri

Poco dopo le venti conosceremo anche la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi sabato 13 febbraio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: estrazione oggi 13 febbraio

E come ad ogni estrazione concludiamo con i numeri del 10eLotto del 13/02/2021 che trovate in basso intorno alle 21.

Combinazione 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

