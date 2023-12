Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, in diretta su Today.it. A partire dalle ore 20, aggiornando questa pagina, sarà possibile seguire in diretta le estrazioni di stasera e scoprire in tempo reale tutti i numeri vincenti e le eventuali vincite. Prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nell'estrazione di ieri, giovedì 14 dicembre, non sono arrivati '6' o '5+1' ma due fortunati giocatori hanno centrato il '5' da 94mila euro. L'assenza della sestina vincente ha fatto lievitare il jackpot; chi indovinerà in sei numeri di stasera porterà a casa il montepremi da 31.8 milioni di euro.

Lotto: l'estrazione di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: tutte le ruote

I numeri del Lotto estratti oggi, venerdì 15 dicembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del "Simbolotto" vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

BARI 81 - 26 - 82 - 36 - 57

CAGLIARI 25 - 17 - 56 - 73 - 33

FIRENZE 20 - 5 - 19 - 24 - 46

GENOVA 81 - 57 - 90 - 13 - 23

MILANO 14 - 3 - 61 - 64 - 70

NAPOLI 90 - 18 - 21 - 52 - 5

PALERMO 61 - 70 - 56 - 64 - 76

ROMA 10 - 19 - 32 - 78 - 56

TORINO 50 - 48 - 8 - 82 - 16

VENEZIA 1 - 78 - 37 - 16 - 56

NAZIONALE 27 - 38 - 12 - 90 - 11

SuperEnalotto: la sestina vincente di oggi, venerdì 15 dicembre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti del concorso n° 173 in diretta. La sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Concorso Nº173 del 15 dicembre 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 63 - 71 - 83 - 52 - 89 - 67

Numero Jolly: 23

Numero Superstar: 46

Conosciamo le quote riservate agli eventuali vincitori: per ricaricare la pagina clicca su questo link. Nell'estrazione di oggi non è stato centrato nessun 6 e nessun 5+1, ma 2 fortunati giocatori sono riusciti ad azzeccare il 5, portando a casa più di 63mila euro. Il nuovo jackpot supera i 32 milioni di euro.

LE QUOTE CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 63.337,19 punti 4 301 € 430,69 punti 3 11.465 € 33,93 punti 2 190.199 € 6,34

10eLotto, l'estrazione di venerdì 15 dicembre 2023: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, venerdì 15 dicembre 2023.

Numeri 10eLotto: 1 - 3 - 5 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 48 - 50 - 57 - 61 - 70 - 78 - 81 - 82 - 90

Numero oro: 81

Doppio oro: 81 - 26

