Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 16 dicembre 2023: i numeri vincenti

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 16 dicembre 2023, in diretta su Today.it. Aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20 sarà possibile seguire in tempo reale le estrazioni di stasera e scoprire i numeri fortunati e le eventuali vincite. I primi a uscire saranno quelli delle ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nell'estrazione di ieri, venerdì 15 dicembre, non è stata centrata la sestina vincente, facendo lievitare ancora il jackpot oltre i 32 milioni di euro.

Lotto: l'estrazione di oggi, sabato 16 dicembre 2023: tutte le ruote

I numeri del Lotto estratti oggi, sabato 16 dicembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del "Simbolotto" vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la pagina a questo link.

SuperEnalotto: la sestina vincente di oggi, sabato 16 dicembre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 16 dicembre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. I numeri vincenti del concorso n° 174 in diretta. La sestina vincente viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Concorso Nº174 del 16 dicembre 2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, l'estrazione di sabato 16 dicembre 2023: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 16dicembre 2023.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Continua a leggere su Today.it...