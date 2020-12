Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 17 dicembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 17 dicembre 2020 in diretta su Today. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina vincente estratta questa sera al SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto. Il concorso di casa Sisal mette in palio un jackpot di ben 78,4 milioni di euro. Nell’ultima estrazione non sono stati realizzati né 6 né 5+1. Gli otto fortunati che hanno centrato un "5" si sono messi in tasca poco di più di 22mila euro. Le quote del SuperEnalotto verranno rese note come sempre intorno alle 20:45 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ricordiamo che come avviene dal 17 novembre scorso, l'estrazione dei numeri del Lotto inizierà alle 20 per concludersi poco dopo le 21. E veniamo ai numeri vincenti di oggi giovedì 17 dicembre 2020.

Lotto oggi, estrazione del 17 dicembre 2020: i numeri vincenti

In basso i numeri delle 10 ruote del Lotto relativi al concorso del 17/12/2020. Come sempre è Lottomatica a comunicare le combinazioni vincenti. Today seguirà l’estrazione di oggi in diretta.

+ Articolo in aggiornamento +

Bari

Cagliari 16 43 13 49 81

Firenze 82 50 39 72 48

Genova 88 52 60 36 25

Milano 15 29 80 42 75

Napoli

Palermo

Roma 70 67 50 57 79

Torino 30 23 5 67 40

Venezia 1 63 34 22 36

Nazionale 46 23 33 27 61

+ L'estrazione del Lotto si concluderà dopo le ore 21 +

Se non riuscite a visualizzare i numeri provate ad aggiornare la pagina a questo link.

SuperEnalotto, estrazione di oggi 17 dicembre

E veniamo ai numeri vincenti del SuperEnalotto che verranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le venti.

Estrazione SuperEnalotto oggi 17/12/2020

+ Tra qualche minuto la combinazione vincente +

Sestina vincente: 5 9 12 14 26 37

Numero Jolly: 55

SuperStar: 29

Nessun 6 né 5+1 nell'estrazione di questa sera. Ai 33 fortunati che hanno realizzato un "5" vanno circa 5.400 euro. In basso le quote.

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 33 € 5.405,22 punti 4 1.580 € 114,65 punti 3 42.284 € 12,92 punti 2 479.294 € 5,00

I numeri del 10eLotto di oggi giovedì 17 dicembre 2020

La combinazione del 10eLotto di questa sera sarà comunicata dopo le 21.