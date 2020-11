Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 17 novembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi 17 novembre. Il concorso di casa Sisal mette in palio un jackpot di oltre 64 milioni di euro. Tutti i numeri vincenti in diretta

Tornano oggi martedì 17 novembre 2020 le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Come sempre Today comunicherà in diretta la sestina vincente del SuperEnalotto e seguirà in tempo reale le estrazioni di Lotto e 10eLotto. Iniziamo dal SuperEnalotto che mette in palio un jackpot piuttosto ricco: si parla di 65,4 milioni di euro, il secondo premio più alto d’Europa.

L'ultimo concorso non ha regalato né 6 né 5+1. I quattro fortunati che hanno realizzato un “5” si sono messi in tasca circa 50mila euro a testa. È stato più prodigo di premi il gioco del Lotto che ha portato fortuna ad un anonimo giocatore di La Spezia autore di una vincita di ben 124.500 euro grazie ad una quaterna realizzata sulla ruota di Genova. Non è andata male neppure a a San Giorgio Ionico, nel Tarantino, dove sono stati vinti 100mila euro al 10eLotto. L’appuntamento con i numeri vincenti è intorno alle 20:00, mentre come sempre per le quote bisognerà attendere qualche minuto di più.

Lotto oggi, estrazione del 17 novembre 2020: i numeri vincenti

In basso la combinazione del Lotto estratta oggi 17 novembre 2020, con i numeri delle dieci ruote locali e della ruota nazionale comunicati come sempre da Lottomatica.

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto del 17/11/2020

Bari 2 81 85 64 38

Cagliari 14 78 41 38 83

Firenze 61 44 80 22 89

Genova 42 46 63 48 30

Milano 89 45 37 13 73

Napoli 3 6 69 34 26

Palermo 57 48 26 86 55

Roma 31 75 4 30 57

Torino 58 46 21 84 28

Venezia 21 8 14 23 55

Nazionale 58 74 69 73 32

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 17 novembre 2020

Proseguiamo come sempre con il SuperEnalotto. Ecco la combinazione vincente del 17 novembre 2020 insieme al numero Jolly e al Superstar. Estrazione del 17/11/2020.

Combinazione vincente: 7 18 20 32 45 55

Numero Jolly: 75

Numero SuperStar: 41

10eLotto, estrazione del 17 novembre 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, martedì 17 novembre 2020.