Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 18 aprile 2023

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti in diretta a partire dalle 20. Come sempre seguiremo in tempo reale l'estrazione dei numeri vincenti del SuperEnalotto e vi daremo conto delle combinazioni di Lotto e 10eLotto: prima tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar - con le relative quote -, e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Il jackpot del concorso di casa Sisal per la sestina vincente è di 18 milioni di euro (l'ultima estrazione non ha fatto registrare 6).

Lotto oggi, estrazione martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 18 aprile 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica.

Bari 54 83 84 24 35

Cagliari 46 30 9 10 23

Firenze 66 22 68 46 6

Genova 59 11 52 85 2

Milano 43 16 35 90 54

Napoli 84 12 71 36 66

Palermo 71 79 49 55 88

Roma 37 72 82 29 87

Torino 38 12 6 33 8

Venezia 82 13 16 74 76

Nazionale 6 80 54 55 23

SuperEnalotto di oggi: estrazione martedì 18 aprile 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 18 aprile 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar.

SuperEnalotto n. 46 del 18/04/2023

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 5 36 62 64 66 67

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 2

+ Fonte dei numeri: Agenzia delle dogane e dei monopoli +

10eLotto, estrazione 18 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 18 aprile 2023.