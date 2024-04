Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 18 aprile 2024: ecco tutti i numeri vincenti, la diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 18 aprile 2024. Come sempre intorno alle 20 scopriremo in diretta le combinazioni del Lotto di oggi, i numeri vincenti del SuperEnalotto (con le relative quote) e quelli del 10eLotto.

Lotto oggi: estrazione del 18 aprile 2024

In basso, non appena disponibili, tutti i numeri del concorso del Lotto di oggi giovedì 18/04/2024.

Bari: 13-39-14-70-78

Cagliari: 67-65-3-87-63

Firenze: 85-90-19-67-78

Genova: 60-81-39-33-13

Milano: 90-1-83-11-88

Napoli: 18-12-80-29-19

Palermo: 50-83-40-24-12

Roma: 74-48-75-65-37

Torino: 80-46-44-27-30

Venezia: 70-16-72-3-89

Nazionale: 89-22-6-87-13

Nota bene: come sempre invitiamo i lettori a controllare sempre i numeri delle estrazioni sulla pagina ufficiale di Lottomatica o sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, facendo attenzione alla data e al numero del concorso.

SuperEnalotto oggi: ecco i numeri di giovedì 18 aprile

Ed eccoci ai numeri del SuperEnalotto che come di consueto vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualche minuto dopo le 20. Il jackpot supera oggi i 91 milioni di euro.

Concorso nº61 del 18 aprile 2024.

Sestina vincente: 53 15 27 85 65 42

Jolly: 88

SuperStar: 49

+ Quote disponibili intorno alle 20:45 +

Tutti i numeri del 10eLotto

E infine, come per ogni estrazione, concludiamo con le combinazioni del 10eLotto.

Numeri 10eLotto: 1-12-13-14-16-18-39-46-48-50-60-65-67-70-74-80-81-83-85-90

Numero Oro: 13

Doppio Oro: 13-39

Le estrazioni si concluderanno intorno alle 20:10. L'ultimo 6 del SuperEnalotto è stato centrato a Rovigo a novembre dell'anno scorso, mentre il concorso precedente ha portato fortuna a 10 giocatori che con un "5" hanno vinto circa 18mila euro. L'estrazione precedente del Lotto ha invece premiato Cusano Milanino, piccolo comune lombardo, dove sono stati vinti 35.875 euro grazie a un terno sulla ruota di Milano. Invitiamo i lettori a controllare i numeri del SuperEnalotto anche sul sito ufficiale Sisal e sulla pagina dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.