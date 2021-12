Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 18 dicembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 18 dicembre 2021, sono come sempre in diretta su Today. Ecco tutti i numeri vincenti di oggi: prima l'estrazione del Lotto, poi i sei numeri della sestina del SuperEnalotto (con le quote e le vincite) e infine la combinazione del 10eLotto. L'estrazione è in diretta su questa pagina alle ore 20 in punto. Nessun "6" nella ultima estrazione del SuperEnalotto, così il Jackpot vola alla quota super di 126,7 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 16 dicembre sono sette i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.024,81 euro a testa. Da segnalare anche due "4 stella" da 43.508 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato ormai 7 mesi fa il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Estrazione Lotto oggi sabato 18 dicembre 2021: i numeri vincenti

I numeri dell'ultima estrazione del Lotto del concorso di oggi, sabato 18 dicembre 2021: ecco i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Roma grandissima protagonista dell'ultimo concorso del Lotto, con un bottino totale da oltre 76mila euro: la vincita più alta, da 62.250 euro - è stata realizzata grazie a una giocata da un euro sui numeri 3-9-66-69 sulla ruota capitolina, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna. Con un'altra giocata da 5 euro sui numeri 3-9-69, sempre sulla ruota di Roma, un altro giocatore ha vinto 14mila euro. Veneto fortunato con vincite complessive che superano i 50mila euro: si festeggia a Verona, con un bottino da oltre 34mila euro, e a Chioggia, in provincia di Venezia, con un terno secco da 15.750 euro realizzato con una giocata da 3,50 sui numeri 37-44-53 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,1 milioni.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 18 dicembre 2021

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 18 dicembre 2021:

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto, estrazione di sabato 18 dicembre 2021: i numeri vincenti

Infine ecco i numeri del 10eLotto dell'estrazione di oggi sabato 18 dicembre 2021:

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Il 10eLotto ha premiato la Sicilia nell'ultima estrazione, con un 9 Oro da 50mila euro centrato a Palermo grazie a una giocata da 3 euro. Si festeggia anche a Partanna, in provincia di Trapani, con un 6 Oro da 6.250 euro, per un bottino complessivo della regione che supera i 56mila euro. Sul podio delle vincite dell'ultimo concorso si piazza anche il Veneto: a Feltre, in provincia di Belluno, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 40mila euro con una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. A Desio, in Lombardia, è stata realizzata una vincita da 30mila euro grazie a un 8 Oro da 30mila euro. Calabria fortunata con un 9 da 20mila euro a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, e con un 6 Oro da 12.500 euro a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, per un bottino complessivo che supera i 32mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia.

Appuntamento alle 20 per tutti i numeri vincenti delle estrazioni di sabato 18 dicembre 2021.