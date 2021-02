Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 18 febbraio 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: in diretta su Today le estrazioni di oggi giovedì 18 febbraio 2021. Il concorso Sisal non regala né 6 né 5+1. Poco dopo le venti l'appuntamento con i numeri vincenti e le quote

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, in diretta su Today. Poco dopo le venti su questa pagina conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e la combinazione del 10eLotto. Il jackpot del concorso Sisal ha raggiunto i 109 milioni di euro. L'ultima estrazione non ha regalato né 6 né 5+1, ma "solo" sei punti "5" da 33.127 euro, mentre ai "4" sono andati circa 270 euro. Il Lotto ha invee portato fortuna a Lanciano, in provincia di Chieti, dove è stato centrato un terno da 28mila euro. La vincita più alta del 10eLotto, pari a 40mila euro, è stata invece realizzata a Terni. Intorno alle 20 in diretta su Today le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (l'articolo sarà aggiornato in tempo reale con tutti i numeri estratti).

Lotto oggi: estrazione di giovedì 18 febbraio 2021, i numeri vincenti

In basso le combinazioni delle dieci ruote del Lotto e della ruota Nazionale come sempre comunicati da Lottomatica.

Estrazione Lotto del 18/02/2021

Bari 81 20 56 41 65

Cagliari 64 85 90 71 48

Firenze 41 90 78 63 40

Genova 40 45 26 76 89

Milano 72 38 7 83 47

Napoli 54 74 12 31 25

Palermo 3 71 57 74 10

Roma 47 58 12 34 7

Torino 79 39 83 65 89

Venezia 39 23 42 78 82

Nazionale 54 17 12 62 61

+ L'estrazione del Lotto si è conclusa. Lottomatica ha infatti reso noto che da martedì 16 febbraio le estrazioni sono tornate alla consueta modalità in contemporanea nelle 3 sedi di Roma, Milano e Napoli +

Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri di giovedì 18 febbraio 2021

E veniamo al SuperEnalotto. In basso la combinazione dell'estrazione di oggi giovedì 18 febbraio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar (i numeri sono stati comunicati come sempre poco dopo le venti).

Combinazione SuperEnalotto: 28 52 56 62 66 72

28 52 56 62 66 72 Numero Jolly: 58

58 SuperStar: 13

+ Fonte numeri: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli +

Nessun 6 né 5+1 nell'estrazione di questa sera. Ai 9 punti "5" vanno 21.750 euro. In basso tutte le quote.

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 9 € 21.750,75 punti 4 508 € 400,38 punti 3 19.398 € 31,14 punti 2 310.620 € 6,00

Estrazione 10eLotto di oggi 18 febbraio 2021

E come ad ogni estrazione concludiamo con i numeri del 10eLotto del 18/02/2021 che trovate in basso poco dopo le 20.

Combinazione 10eLotto: 3 20 23 38 39 40 41 45 47 54 56 58 64 71 72 74 79 81 85

Numero Oro: 81

Doppio Oro: 81 20

+ Fonte dei numeri: Lottomatica +