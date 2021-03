Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 18 marzo 2021: centrato un 5+1 da 600mila euro

Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 marzo 2021, in diretta su Today.it. Il '6' non è arrivato, ma è stato centrato un '5+1' da oltre 600mila euro. Il jackpot per la sestina vincente continua a crescere.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 16 marzo 2021, in diretta su Today.it. Tra poco, su questa pagina, seguiremo in diretta le estrazioni di stasera e conosceremo i numeri vincenti di oggi: prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le vincite, poi le estrazioni delle Ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nel concorso n° 33 del 18/03/2021 c'è in palio per la sestina vincente un jackpot da capogiro: 123,3 milioni di euro.Nell'ultima estrazione della scorsa settimana, quella di martedì 16 marzo, non sono arrivati '6' e '5+1', ma sono stati centrati tre '5' da quasi 66mila euro ciascuno. Prima di arrivare i numeri vincenti di oggi, giovedì 18 marzo 2021, ricordiamo che le estrazioni avranno inizio poco dopo le ore 20 con il SuperEnalotto e le Ruote del Lotto, per concludersi intorno alle 20.40 con la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 18 marzo 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 18 marzo 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 11 38 51 58 62 63

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 56

+Aggiornamento+ Il '6' non è arrivato, ma è stato centrato un '5+1' da oltre 600mila euro. Il jackpot per la sestina vincente continua a crescere.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 1 € 605.175,32 punti 5 2 € 97.759,09 punti 4 442 € 451,45 punti 3 19.441 € 30,85 punti 2 320.447 € 5,81

Se non riuscite a visualizzare i numeri delle estrazioni, aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi giovedì 18 marzo 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 18 marzo 2021: disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 12 48 59 32 88

CAGLIARI 64 50 3 62 76

FIRENZE 22 23 85 18 7

GENOVA 33 57 10 39 14

MILANO 13 49 10 27 14

NAPOLI 5 64 46 9 32

PALERMO 70 43 85 13 50

ROMA 52 60 85 54 69

TORINO 74 10 12 29 30

VENEZIA 15 50 30 70 63

NAZIONALE 78 68 7 26 28

10eLotto, estrazione di giovedì 18 marzo 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 18 marzo 2021.