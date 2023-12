Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 19 dicembre 2023: i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 dicembre 2023: i numeri vincenti in diretta su Today. È un’estrazione particolare quella di questa sera. Il concorso del SuperEnalotto n°175 di martedì è stato infatti anticipato alla giornata di lunedì (qui i numeri estratti), mentre nella serata di martedì, come sempre poco dopo le 20, si terrà l'estrazione del concorso n°176 di giovedì 21 dicembre che viene a sua volta anticipata di due giorni. Poco male: per gli amanti del gioco non cambierà granché. Nell'estrazione di ieri, lunedì 18 dicembre, il concorso Sisal non ha fatto registrare né 6 né 5+1, ma un fortunato si è aggiudicato un '5' da oltre 106mila euro. Per quanto riguarda il Lotto l'estrazione di sabato 16 dicembre ha portato fortuna a La Spezia dove è stata centrata una vincita da 51.750 euro.

Lotto: estrazione di oggi, martedì 19 dicembre 2023: tutte le ruote

I numeri del Lotto estratti oggi, sabato 16 dicembre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale e del "Simbolotto" vengono comunicati da Lottomatica in contemporanea con l'estrazione.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la pagina a questo link.

Attenzione: i numeri delle estrazioni del Lotto vanno sempre verificati sul sito di Lottomatica o sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (qui il link).

SuperEnalotto di oggi: estrazione di martedì 19 dicembre 2023

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 19 dicembre 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar. Specifichiamo che i numeri vincenti si riferiscono al concorso n.176.

Combinazione vincente concorso di oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Fonte dei numeri: Agenzia delle dogane e dei monopoli. Invitiamo i lettori a verificare i numeri anche sui canali ufficiali legati al gioco.

+ Le quote verranno comunicate intorno alle 20.45 +

10eLotto, l'estrazione di martedì 19 dicembre 2023: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 19 dicembre 2023.