Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 19 gennaio 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 19 gennaio 2021 in diretta su Today. In palio per la sestina vincente c'è un jackpot da 93.7 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 19 gennaio 2021 in diretta su Today.Ecco i numeri vincenti che estratti stasera: prima la sestina vincente del SuperEnalotto, poi i numeri del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto di oggi. Oltre ai numeri estratti oggi, martedì 19 gennaio 2021, conosceremo anche le quote del SuperEnalotto e le eventuali vincite di giornata.

Il concorso n°8 del 19/01/2021 mette in palio per la sestina vincente un jackpot da 93.7 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 16 gennaio, non sono stati centrati '6' o '5+1', ma sono arrivati nove '5' da 25mila euro. Ricordiamo che le estrazioni di oggi, martedì 19 gennaio 2021, come avviene dallo scorso novembre, inizieranno dopo le ore 20 e termineranno intorno alle 21.30.

+notizia in aggiornamento+

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 19 gennaio 2021

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 19 gennaio 2021, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 2 27 28 38 43 65

Numero Jolly: 60

Numero SuperStar: 72

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi martedì 19 gennaio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 19 gennaio 2021. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI 19 27 10 60 68

FIRENZE 58 65 62 37 90

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA 83 64 75 36 78

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE 69 38 23 16 52

10eLotto, estrazione del 19 gennaio 2021: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, g martedì 19 gennaio 2021.