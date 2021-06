Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 19 giugno 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi sabato 19 giugno in diretta su Today. Tutti i numeri vincenti e le quote a partire dalle 20

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: estrazione di oggi, sabato 19 giugno 2021, in diretta su Today.it. Ecco su questa pagina tutti i numeri vincenti estratti stasera: la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote, le estrazioni di tutte le ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto. In palio questa sera c'è un jackpot di oltre 45 milioni. Ma l'ultimo concorso Sisal non ha fatto registrare nessun 6, ai sette punti "5" sono andati poco più di 29mila euro. In palio questa sera c'è un jackpot di 42 milioni.

L'ultimo concorso Sisal non ha fatto registrare nessun 6, ai sei punti "5" sono andati poco più di 29mila euro. Il Lotto ha invece portato fortuna a Carinola, in provincia di Caserta, dove è stata realizzata una vincita da oltre 66mila euro grazie a una quaterna.

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 19 giugno 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi 19 giugno 2021 con il numero Jolly e il SuperStar. Concorso n. 73 19/6/2021:

Combinazione del SuperEnalotto: 85 3 1 84 41 55

Numero Jolly: 47

SuperStar: 87

Estrazione Lotto oggi sabato 19 giugno 2021: i numeri vincenti

Su questa pagina in diretta conoscermo i numeri delle dieci ruote del Lotto di oggi 19 giugno 2021 più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 7 21 15 54 27

CAGLIARI 25 2 28 72 53

FIRENZE 68 83 46 61 15

GENOVA 54 24 45 75 53

MILANO 36 13 58 1 50

NAPOLI 27 88 2 90 51

PALERMO 39 2 52 20 59

ROMA 45 80 41 15 33

TORINO 44 21 86 10 69

VENEZIA 48 21 36 58 37

NAZIONALE 52 86 75 9 69

10eLotto, estrazione oggi sabato 19 giugno 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 19 giugno 2021.