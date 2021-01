Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 2 gennaio 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 2 gennaio 2021 in diretta su Today. Tutti i numeri vincenti estratti, le combinazioni e le quote della prima estrazione dell'anno nuovo. Nessun "6", ma i due "5" portano a casa ben 93mila euro ciascuno

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di oggi, sabato 2 gennaio 2021 in diretta su Today. Su questa pagina seguiremo la prima estrazione dell'anno. Prima sarà la volta dei sei numeri vincenti del SuperEnalotto, subito dopo è la volta dei numeri vincenti del Lotto e per finire la combinazione vincente del 10eLotto di oggi sabato 2 gennaio. Oltre ai numeri estratti trovate anche le quote del SuperEnalotto e le vincite di giornata delle prime estrazioni del nuovo anno. Su questa pagina, tutti i numeri. Se la pagina non si aggiorna automaticamente, cliccare qui. Veniamo ai numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto delle estrazioni di oggi sabato 2 gennaio 2021.

Estrazione SuperEnalotto di oggi sabato 2 gennaio 2021: i numeri vincenti

Superenalotto n. 1 del 02/01/2021. La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 2 gennaio 2021, con il numero Jolly e il numero Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 35 37 50 75 77 81

Numero Jolly: 5

Numero SuperStar: 30

Nessun "6" nella prima estrazione del 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot vola a 87,2 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso di sabato 2 gennaio è stata 50 75 81 77 35 37 Jolly 5 Superstar 30. Anche se questa sera nessuno ha centrato la sestina vincente, festeggiano i due giocatori di Montepulciano (SI) e Latisana (UD) che hanno centrato il “5”, ognuno dei quali vince 93mila euro. Ai quattro “4stella” vanno invece 45mila euro. L’ultimo "6", invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari. Il montepremi disponibile per la prossima estrazione è di 87.200.000 euro.

Le quote di oggi:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 86.037.221,53 € 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 93.057,29 € 2 4 punti 456,68 € 415 3 punti 33,47 € 17.047 2 punti 6,14 € 288.524

Estrazione Lotto oggi sabato 2 gennaio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi,sabato 2 gennaio 2021. Su questa pagina in diretta tutti i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale estratti oggi e comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

BARI 36 62 47 72 85

CAGLIARI 7 21 63 75 50

FIRENZE 83 21 53 63 56

GENOVA 65 10 27 20 82

MILANO 14 55 76 80 65

NAPOLI 78 36 48 60 84

PALERMO 48 42 75 47 78

ROMA 33 71 46 63 89

TORINO 78 66 42 82 54

VENEZIA 38 55 69 70 83

NAZIONALE 23 15 46 85 83

Vi ricordiamo che gli orari delle estrazioni da qualche tempo sono cambiati. A seguito delle disposizioni contenute nel Dpcm del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Quindi dal concorso di martedì 17 novembre 2020, tutte le ruote del Gioco del Lotto sono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concluderanno alle 21:40 circa, non più pochi minuti dopo le 20 come in passato.

10eLotto, estrazione del 2 gennaio 2021: i numeri

Tutti i numeri estratti infine per oggi del 10eLotto, con la combinazione vincente di sabato 2 gennaio 2021, prima estrazione dell'anno anche per questo gioco a premi:

Numeri 10eLotto: 7 10 14 21 27 33 36 38 42 47 48 53 55 62 63 65 66 71 78 83

Numero Oro 36

Doppio Oro 36 62