Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 2 giugno 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, sarà rimandata.

Per i tanti che attendevano l'estrazione del Superenalotto che mette in palio un jackpot clamoroso sarà necessario aspettare l'estrazione di sabato 4 giugno per tentare la fortuna. Nell'ultima estrazione del superenalotto nessun giocatore ha indovinato la sestina vincente, né il 5+1, ma sette fortunati si sono aggiudicati altrettanti 5 da oltre 33mila euro. Pertanto il jackpot da 214,5 milioni di euro sarà messo in palio nella prossima estrazione. Ribadiamo quindi che l'estrazione di giovedì 2 giugno 2022 è stata posticipata a sabato 4 giugno e l’estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è stata posticipata a lunedì 6 giugno. Per cui la prossima settimana saranno ben quattro gli appuntamenti con il concorso del Superenalotto

L'estrazione del lotto prevista per oggi 2 giugno è invece posticipata a venerdì 3 giugno: pertanto l'appuntamento con il concorso del Lotto numero 66 non sarà appunto oggi giovedì 2 giugno 2022, ma venerdì 3 giugno. L’estrazione di sabato 4 giugno invece si svolgerà regolarmente. Lo stesso vale per il 10 e lotto.