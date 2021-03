Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 20 marzo 2021

Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, sabato 20 marzo 2021. Nessun 6 né 5+1, il jackpot continua a salire. Tutti i numeri vincenti in diretta intorno alle venti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 20 marzo 2021 in diretta su Today. Poco dopo le venti su questa pagina conosceremo le combinazioni vincenti di oggi: prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le eventuali vincite, poi le estrazioni delle ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Il concorso di casa Sisal mette sul piatto un jackpot di ben 124,3 milioni di euro. L'ultima estrazione ha portato fortuna a Galatina, in provincia di Lecce, dove è stato centrato un 5+1 da 605.175,32 euro. Nello stesso concorso sono stati realizzati anche due 5 da quasi 98mila euro. Il Lotto ha invece premiato Roma dove sono stati vinti 48.750 euro grazie ad un terno sulla ruota nazionale. Le vincite più alte del 10eLotto sono state realizzate a Pioltello (Milano) ed Orbassano (Torino) dove due fortunati si sono messi in tasca 50mila euro. Intorno alle 20 Today seguirà in diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Lotto, estrazione del 20 marzo 2021: i numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti estratti sulle dieci ruote del Lotto e della ruota Nazionale come sempre comunicati da Lottomatica.

Estrazione Lotto del 20/03/2021

Bari 55 11 84 76 72

Cagliari 57 16 44 87 63

Firenze 70 90 83 17 80

Genova 37 78 26 41 70

Milano 58 81 24 25 13

Napoli 13 79 76 46 17

Palermo 82 7 4 30 35

Roma 37 73 34 47 36

Torino 72 23 13 81 18

Venezia 67 15 47 48 43

Nazionale 7 8 52 28 27

+ Fonte dei numeri Lottomatica, articolo aggiornato alle 20:25 +

Estrazione SuperEnalotto di oggi 20 marzo

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 20 marzo 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Superenalotto n. 34 del 20/03/2021

Sestina vincente: 6 10 57 71 74 83

Numero Jolly: 39

Numero SuperStar: 40

Nessun 6 né 5+1. Ai sette punti 5 vanno 34.481 euro. In basso le quote.

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 7 € 34.481,53 punti 4 735 € 333,87 punti 3 30.708 € 24,08 punti 2 483.099 € 5,00

+ Fonte dei numeri Agenzia delle Dogane e dei Monopoli+

10eLotto, estrazione del 20 marzo 2021