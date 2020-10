Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 20 ottobre 2020

Le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono in diretta su Today. Come di consueto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, martedì 20 ottobre 2020, su questa pagina: poco dopo le ore 20 conosceremo la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto e l'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite.

Oggi il SuperEnalotto riparte con un jackpot che arriva a 53,8 milioni di euro: si tratta del secondo jackpot più alto d'Europa. Ci sarà un fortunato stasera? Lo scopriremo dopo le ore 20, quando insieme ai numeri del SuperEnalotto verranno pubblicate anche le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto di martedì 20 ottobre: l'estrazione di oggi

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto del 20 ottobre 2020, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 24 - 29 - 36 - 43 - 50 - 51

Numero Jolly: 69

Numero SuperStar: 21

Estrazione SuperEnalotto 20/10/2020

Nessun 6 né 5+1 nell'estrazione del SuperEnalotto di stasera. Di seguito le quote.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 0 € 0,00 punti 4 309 € 720,32 punti 3 14.816 € 37,80 punti 2 261.113 € 6,22

Estrazione Lotto oggi martedì 20 ottobre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 79 28 63 61 45

CAGLIARI 28 34 81 48 89

FIRENZE 29 27 12 37 17

GENOVA 56 55 44 30 7

MILANO 47 90 64 49 14

NAPOLI 34 19 84 65 5

PALERMO 88 57 87 10 18

ROMA 29 11 2 16 65

TORINO 70 61 29 47 25

VENEZIA 1 76 78 77 74

NAZIONALE 65 57 24 40 34

10eLotto, estrazione del 20 ottobre 2020: i numeri

E infine ecco i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, martedì 20 ottobre 2020.

I numeri del 10eLotto: 1 - 11 - 12 - 19 - 27 - 28 - 29 - 34 - 47 - 55 - 56 - 57 - 61 - 63 - 70 - 76 - 79 - 81 - 88 - 90

Numero Oro: 79

Doppio Oro: 79 - 28