Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 21 agosto: vinti 589.342 euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, sabato 21 agosto, in diretta su Today.it. Per l’estrazione di stasera in palio un jackpot da 75.5 milioni di euro

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 21 agosto 2021, in tempo reale su Today.it. Tra poco, su questa pagina, scopriremo le combinazioni vincenti estratte stasera.

Ricordiamo che le estrazioni di oggi, sabato 21 agosto 2021, avranno inizio poco dopo le ore 20 con il SuperEnalotto e le ruote del Lotto, per concludersi intorno alle 20.40 con la combinazione vincente del 10eLotto di oggi.

Estrazione Lotto oggi sabato 21 agosto 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 21 agosto 2021: ecco i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI 74 41 15 69 9

CAGLIARI 11 50 53 70 24

FIRENZE 4 79 87 50 56

GENOVA 50 47 72 30 76

MILANO 56 32 27 16 36

NAPOLI 1 71 74 29 6

PALERMO 80 14 84 60 9

ROMA 28 31 50 88 18

TORINO 53 15 42 84 71

VENEZIA 18 75 56 86 25

NAZIONALE 19 29 28 86 35

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina a questo link.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 21 agosto 2021

aggiornamento 20:35 - vinti quasi 590mila euro con un 5+1. La vincita è stata realizzata a Rho, Milano, presso la tabaccheria 'Gibellini' in via Porta Ronca, con una schedina a due pannelli. Centrati inoltre venti '5' a cui vanno 9.520 euro. Scappa ancora invece la sestina vincente: per la prossima estrazione resta in palio un jackpot da 71 milioni di euro.

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 21 agosto 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 8 19 35 59 86 90

Numero Jolly: 33

Numero SuperStar: 53

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 1 € 589.342,10 punti 5 20 € 9.520,15 punti 4 909 € 219,03 punti 3 31.399 € 18,75 punti 2 444.957 € 5,00

10eLotto, estrazione di sabato 21 agosto 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 21 agosto 2021.

I numeri del 10eLotto: 1 4 11 14 15 18 28 3132 41 47 50 53 56 71 74 75 79 80 87

Numero Oro: 74

Doppio Oro: 74 41