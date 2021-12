Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 21 dicembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì dicembre 2021, sono come sempre in diretta su Today. Ecco tutti i numeri vincenti di oggi: prima l'estrazione del Lotto, poi i sei numeri della sestina del SuperEnalotto (con le quote e le vincite) e infine la combinazione del 10eLotto. L'estrazione è in diretta su questa pagina. Nessun "6" nell'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 128,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato 18 dicembre sono cinque i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 48.203,66 euro a testa. Da segnalare anche un "4 stella" da 39.635 euro. L'ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Alle 20 in punto tutti i numeri vincenti di oggi.

Le date delle estrazioni durante le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie, le estrazioni di Gioco del Lotto e 10eLotto subiranno alcune variazioni: l'estrazione prevista per il 25 dicembre verrà posticipata al 27, l'estrazione prevista per il 1° gennaio verrà posticipata al 3 e l'estrazione prevista il 6 gennaio verrà posticipata al 7 gennaio.

Estrazione Lotto oggi martedì 21 dicembre 2021: i numeri vincenti

I numeri dell'ultima estrazione del Lotto del concorso di oggi, mattedì 21 dicembre 2021: ecco i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

La fortuna fa tappa ad Andria (BT), dove nell'ultimo concorso del Lotto un giocatore ha centrato una vincita pari a 216.600 euro con una giocata di quattro numeri, del valore di 4 euro, sulla ruota di Bari. Da segnalare anche una vincita di 62.502,17 a Genova, con una giocata di 2 euro sulla ruota di Venezia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 18,8 milioni di euro, per un totale di 1,09 miliardi da inizio anno.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 21 dicembre 2021

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 21 dicembre 2021:

Combinazione vincente: alle 20

Jolly: alle 20

Superstar: alle 20

10eLotto, estrazione di martedì 21 dicembre 2021: i numeri vincenti

Infine ecco i numeri del 10eLotto dell'estrazione di oggi martedì dicembre 2021:

Numeri vincenti: alle 20

Oro: alle 20

Doppio Oro: alle 20

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24,3 milioni in tutta Italia.