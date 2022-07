Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 21 luglio 2022

Torna l'appuntamento con l'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto oggi giovedì 21 luglio 2022, il secondo della settimana. L'estrazione del SuperEnalotto di questa sera è particolarmente importante perché già storica. Il jackpot ha raggiunto la quota di 241 milioni e 300mila euro, cifra record in Italia e nel mondo. Nessun 6 né 5+1 nell'estrazione di martedì 19 luglio 2022. La sestina vincente nell'estrazione di martedì 19 luglio è sfuggita ancora una volta, ma ci sono stati sette fortunati che hanno centrato il 5, vincendo oltre 30mila euro ciascuno.

Come di consueto tutti i numeri vincenti delle estrazioni in diretta. Su questa pagina Today.it segue in tempo reale le estrazioni per scoprire insieme i numeri vincenti di oggi. Per vedere tutti i risultati della serata del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi basta scorrere la pagina o cliccare qui.

In diretta dalle ore 20 l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto oggi gioverdì 21 luglio: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, gioverdì 21 luglio. Di seguito i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI 10 64 19 32 84

CAGLIARI 90 28 16 35 20

FIRENZE 57 5 56 43 68

GENOVA 69 30 73 50 61

MILANO 57 40 4 83 55

NAPOLI 59 49 45 13 89

PALERMO 33 60 73 16 27

ROMA 51 85 21 14 59

TORINO 49 33 36 88 90

VENEZIA 5 21 31 89 60

NAZIONALE 60 71 65 75 74

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina usando questo link.

SuperEnalotto gioverdì 21 luglio: estrazione oggi

Ecco dunque la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi gioverdì 21 luglio 2022 insieme al numero Jolly e al Superstar. Ecco quindi le quote riservate ai vincitori: per ricaricare la pagina clicca su questo link.

Combinazione vincente SuperEnalotto : 90 7 44 14 43 24

: 90 7 44 14 43 24 Numero Jolly : 66

: 66 Numero SuperStar: 19

Non è stato vinto nessun 6 o 5+1, ma ci sono stati dodici fortunati che hanno centrato il 5 vincendo ciascuno oltre 18 mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione sale a oltre 245 milioni di euro.

10eLotto, estrazione di gioverdì 21 luglio 2022: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, gioverdì 21 luglio 2022.