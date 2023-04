Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 aprile 2023

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi sabato 22 aprile 2023 in diretta su Today.it. Ecco i numeri vincenti di oggi. Prima di tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto. In palio per la sestina vincente c'è un jackpot da 20.4 milioni di euro.

+notizia in aggiornamento+

Lotto oggi estrazione sabato 22 aprile 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 22 aprile 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

Bari 69 64 76 90 57

Cagliari 81 30 46 21 26

Firenze 39 89 79 27 20

Genova 33 43 89 86 28

Milano 53 7 1 18 5

Napoli 12 87 53 30 17

Palermo 74 2 11 66 58

Roma 85 53 45 9 18

Torino 8 14 32 88 84

Venezia 30 57 26 89 75

Nazionale 47 63 67 87 66

SuperEnalotto di oggi: estrazione sabato 22 aprile 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 22 aprile 2023, insieme al numero Jolly e al numero Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 6 18 22 25 26 47

Numero Jolly: 60

Numero Superstar: 61

10eLotto, estrazione sabato 22 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 22 aprile 2023.