Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 22 dicembre 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 22 dicembre 2020. I numeri vincenti in diretta su Today: in palio per la sestina vincente di stasera un jackpot da 80,7 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 22 dicembre in diretta su Today.it. Su questa pagina, a partire dalle ore 20, seguiremo in diretta le estrazioni di stasera. Prima sarà la volta della sestina vincente del SuperEnalotto, poi toccherà ai numeri del Lotto e infine alla combinazione vincente del 10eLotto di oggi. Oltre ai numeri estratti oggi, martedì 22 dicembre 2020, scopriremo anche le quote del SuperEnalotto e le eventuali vincite di giornata.

Chi vincerà? Il concorso n° 135 del 22/12/2020 mette in palio per il fortunato giocatore che indovinerà la sestina vincente un jackpot da 80,7 milioni di euro. Nell'estrazione precedente, quella di sabato 19 dicembre, non sono arrivati '6' e '5+1', ma un '5' fortunato ha portato a casa un premio di quasi 50mila euro. Prima di passare alle estrazioni di oggi, ricordiamo che come avviene ormai dall'estrazione dello scorso 17 novembre, l'estrazione dei numeri del Lotto di martedì 22 dicembre si concluderà intorno alle ore 21.30.

+notizia in aggiornamento+

SuperEnalotto oggi martedì 22 dicembre 2020: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 22 dicembre 2020, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 15 16 22 46 51 72

Numero Jolly: 8

Numero SuperStar: 29

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi martedì 22 dicembre 2020: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI 82 27 21 6 89

FIRENZE 47 46 60 63 28

GENOVA 63 90 40 28 34

MILANO 5

NAPOLI

PALERMO

ROMA 67 8 81 49 23

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE 85 8 78 48 13

10eLotto, estrazione del 22 dicembre 2020: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 22 dicembre 2020.

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Ricordiamo infine che l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre si terrà lunedì 28 dicembre 2020, mentre nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 la raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18:00.