Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 22 gennaio 2022

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 22 gennaio 2022 in diretta. Poco dopo le 20 conosceremo dunque la sestina fortunata del SuperEnalotto con le quote e le eventuali vincite, i numeri di tutte le ruote del Lotto e infine la combinazione del 10eLotto. Nell'appuntamento precedente del concorso di casa Sisal (relativo a giovedì 20 gennaio) è stato centrato un 5+1 da circa 613mila euro, ma non ci sono stati 6. Il montepremi per la sestina vincente è salito a 143,8 milioni di euro. Il Lotto ha premiato Vibo Valentia dove sono finite due vincite da 90mila euro l'una grazie a un terno realizzato con gli stessi numeri giocati sulla ruota Nazionale. Il 10eLotto ha invece portato fortuna a Venezia grazie a un "9" da 30mila euro. In diretta su questa pagina i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 22 gennaio 2022 in tempo reale.

Estrazioni Lotto di oggi sabato 22 gennaio 2022: i numeri vincenti

In basso, non appena disponibili, tutti i numeri delle ruote del Lotto del 22/01/2022.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

SuperEnalotto: i numeri dell'estrazione di oggi, sabato 22 gennaio 2022

Ed eccoci al SuperEnalotto. Poco dopo le 20 conosceremo tutti i numeri estratti.

Estrazione n. 10 del 22/01/2022

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar estratto:

Estrazione 10eLotto del 22 gennaio: tutti i numeri

E infine, come sempre, chiudiamo con i numeri del 10eLotto di oggi sabato 22 gennaio 2022.