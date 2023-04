Numeri SuperEnalotto di lunedì 24 aprile 2023

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi. In occasione della festa della Liberazione di martedì 25 aprile cambiano le date delle estrazioni. Oggi, lunedì 24 aprile, ci sarà l'estrazione del SuperEnalotto (in anticipo di un giorno quindi rispetto al normale calendario). Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto, invece, sono state posticipate a mercoledì 26 aprile.

Tutte le estrazioni iniziano alle ore 20. Potrete seguirle in diretta su Today.it. Oggi quindi su questa pagina seguiremo solo le estrazioni del SuperEnalotto. Il jackpot stasera è di 21 milioni e 400 mila euro

Se non visualizzi correttamente i numeri ricarica la pagina a questo link.

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 24 aprile 2023, insieme al numero Jolly e al numero Superstar.

Nell'estrazione di oggi lunedì 24 aprile non è stato centrato nessun "6" o "5+1", ma ben tre fortunati hanno centrato il "5" vincendo oltre 56mila euro ciascuno. Il Montepremi della prossima estrazione del SuperEnalotto sale così a 22 milioni di euro. Verifica le quote riservate ai vincitori: se non le vedi clicca su questo link.