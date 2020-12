Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 24 dicembre 2020

Per l'estrazione della Vigilia di Natale il concorso di casa Sisal mette in palio un jackpot di 81,8 milioni di euro. Occhio agli orari: l'estrazione del Lotto inizierà alle 18. Tutti i numeri vincenti in diretta su Today

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 24 dicembre 2020: torna l’appuntamento con i numeri vincenti. Sarà un concorso speciale quella della Vigilia di Natale. Cambiano gli orari: l’estrazione del Lotto inizierà infatti alle 18 anziché alle 20 come di consueto. Nelle determinazione direttoriale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si legge infatti che “la raccolta del gioco del lotto, per le giornate del 24 e del 31 dicembre 2020, terminerà alle ore 17.30; l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.00 e, comunque, dopo l’avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote”. Per quanto riguarda il SuperEnalotto, l’Agenzia delle Dogane comunica che “nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 la raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18:00”. L’ultima estrazione del concorso Sisal ha regalato quattro ‘5’ da 48.365 euro. Il jackpot per il concorso di stare ha raggiunto 81,8 milioni di euro. In diretta su Today anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto con i numeri vincenti di tutte le ruote.

Lotto, estrazione del 24 dicembre 2020: i numeri vincenti

L'appuntamento con la fortuna inizia poco le 18. In tempo reale tutte le combinazioni delle dieci ruote.

Estrazione Lotto 24/12/2020

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Se non riuscite a visualizzare i numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

+ Articolo in aggiornamento, attendere qualche minuto +

Estrazione SuperEnalotto di oggi giovedì 24 dicembre

In basso, non appena disponibili, anche i numeri del SuperEnalotto relativi all'estrazione di oggi 24/12/2020.

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I numeri estratti al 10eLotto

E come ad ogni estrazione concludiamo con il 10eLotto. In basso la combinazione estratta il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale.