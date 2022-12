Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 24 dicembre 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, tra poco l'estrazione di oggi 24 dicembre 2022, l'ultima di questa settimana. La diretta dei numeri vincenti di oggi, giorno della vigilia di Natale, con tutte le combinazioni estratte stasera: prima i numeri di tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote) e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Il jackpot del concorso di casa Sisal è pari a 333,7 milioni di euro.

Ricordiamo che oggi, per via del Natale, gli orari saranno diversi dal solito: la determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede infatti che per le giornate del 24 e del 31 dicembre la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle 18 e l'estrazione "sarà effettuata alle ore 18.30 e, comunque, dopo l’avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote". Per quanto riguarda il SuperEnalotto, in una determina dello scorso gennaio si legge che negli stessi giorni la raccolta terminerà sempre alle 18 e "le relative estrazioni saranno effettuate non prima delle ore 18:30".

Lotto oggi estrazione sabato 24 dicembre 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 24 dicembre 2022. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati da Lottomatica intorno alle ore 18.30.

Bari 42 46 39 44 1

Cagliari 51 8 46 24 54

Firenze 67 30 82 8 32

Genova 62 28 46 8 67

Milano 4 7 77 68 9

Napoli 12 80 69 2 67

Palermo 70 50 71 52 26

Roma 70 62 3 66 76

Torino 8 56 20 85 86

Venezia 64 11 33 53 68

Nazionale 50 60 84 68 26

+ Fonte dei numeri: Lottomatica +

SuperEnalotto di oggi: estrazione sabato 24 dicembre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 24 dicembre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Superenalotto n. 154 del 24/12/2022

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 9 - 23 - 29 - 69 - 72 - 81

Numero Jolly: 8

Numero Superstar: 79

+ Fonte dei numeri: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli +

10eLotto, estrazione 24 dicembre 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 24 dicembre.