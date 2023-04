Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 25 aprile 2023: cosa succede

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi: in occasione della festa della Liberazione di martedì 25 aprile, cambiano le date delle estrazioni. Non è la prima volta, d'altronde, che il giorno d'estrazione viene modificato in base al calendario delle festività. Cosa succede oggi, quindi, con i giochi? Martedì 25 aprile, come accade in tutti i giorni festivi, non ci sarà nessuna estrazione : oggi non sarà quindi possibile sfidare la dea bendata.

Il consueto calendario delle estrazioni ha infatti subìto alcune modifiche: l'estrazione del SuperEnalotto di oggi (concorso numero 49) è stata anticipata ieri, lunedì 24 aprile (qui la combinazione vincente). Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto, invece, sono state posticipate a domani, mercoledì 26 aprile. Tutte le estrazioni conservano l'orario di inizio, quello delle 20, e potrete seguirle in diretta su Today.it.

Da giovedì 27 aprile, infine, i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto tornano regolarmente con inizio alle ore 20, tutti e tre nella stessa sera come avviene di norma.