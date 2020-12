Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 26 dicembre 2020: cosa succede?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per oggi, sabato 26 dicembre 2020, sono state rimandate, in quanto oggi è il giorno di Santo Stefano. Di norma i numeri vincenti vengono estratti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, sempre poco dopo le ore 20, ma quando il calendario incontra le festività, come avvenuto anche per l'8 dicembre, le estrazioni vengono spostate

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 26 dicembre: quando verrà recuperata l'estrazione

Come confermato da Lottomatica, l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre si terrà lunedì 28 dicembre 2020, con i consueti orari: partenza con il SuperEnalotto poco dopo le ore 20 e conclusione con gli ultimi numeri del Lotto intorno alle 21.30. Infine, ricordiamo che il 31 dicembre 2020 la raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18:00.