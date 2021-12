Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di lunedì 27 dicembre 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti del giorno di Natale saranno estratti straordinariamente stasera lunedì 27 dicembre. Il motivo è puramente organizzativo. Con le festività natalizie le estrazioni di g, nelle modalità dialcunedi calendario. In particolare, come stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli:

l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021

l'estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

l'estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

Dunque, dalle ore 20:00 il consueto appuntamento in diretta con l'estrazione della sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto e la combinazione dell'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite in diretta su questa pagina.

In diretta dalle ore 20 l'estrazione dei numeri del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto oggi lunedì 27 dicembre 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, lunedì 27 dicembre 2021. Di seguito i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In caso di problemi nella visualizzazione dei numeri è possibile ricaricare la pagina usando questo link.

SuperEnalotto lunedì 27 dicembre 2021: estrazione oggi

Ecco dunque la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi lunedì 27 dicembre insieme al numero Jolly e al Superstar.

10eLotto, estrazione di lunedì 27 dicembre 2021: i numeri

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione estratta oggi, lunedì 27 dicembre 2021.