Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 28 agosto 2021

A partire dalle 20 le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 agosto. Nessun 6 né 5+1, il jackpot continua a salire. Tutti i numeri in diretta

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 28 agosto 2021 in diretta. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto con le quote, i numeri di tutte le ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Nell'estrazione precedente (relativa al 26 agosto) il concorso Sisal non ha regalato né 6 né 5+1, ma sono stati realizzati tre '5' da oltre 55mila euro ciascuno. Il jackpot del concorso continua a salire e vale 73,3 milioni di euro. In diretta su Today i numeri di tutte le estrazioni di oggi sabato 28 agosto 2021 in tempo reale.

Lotto oggi, estrazione di sabato 28 agosto 2021: i numeri vincenti

A partire dalle 20 tutti le combinazioni estratte questa sera sulle Ruote del Lotto. La fonte dei numeri è come sempre 'Lottomatica'.

Estrazione del Lotto del 28/08/2021

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Estrazione SuperEnalotto: tutti i numeri di oggi 28 agosto

In basso qualche minuto dopo le venti la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 28 agosto 2021. La diretta su Today.

Concorso del 28/08/2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: la combinazione di sabato 28 agosto 2021

E infine come sempre chiudiamo con i numeri del 10eLotto la cui fonte è sempre Lottomatica.

Combinazione del 10eLotto di oggi:

Numero Oro:

Doppio Oro: