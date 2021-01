Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 28 gennaio 2021

In diretta su Today le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Per l'estrazione di stasera il jackpot del Superenalotto vale a 98.2 milioni di euro

Le estrazioni in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, saranno pubblicati su questa pagina dalle ore 20:00. Qui seguiremo in diretta l'estrazione di oggi per scoprire insieme tutti i numeri vincenti: prima il SuperEnalotto, poi toccherà ai numeri di oggi delle ruote del Lotto, e infine ci sarà la combinazione vincente del 10eLotto. Dopo l'estrazione della sestina del SuperEnalotto, insieme al numero Jolly e al SuperStar, conosceremo anche le quote e le eventuali vincite di giornata.

Per chi riuscirà a centrare il '6' nel concorso n° 12 del 28/01/2021 del SuperEnalotto porterà a casa un jackpot da capogiro, da 98.2 milioni di euro. La sestina vincente manca dallo scorso 7 luglio. Ricordiamo che le estrazioni avranno inizio poco dopo le ore 20 per concludersi intorno alle 21.30 con la combinazione vincente del 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: --

di oggi: -- Numero Jolly : --

: -- Numero SuperStar: --

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

Estrazione Lotto oggi giovedì 28 gennaio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 28 gennaio 2021: disponibili su questa pagina i numeri delle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI --

CAGLIARI --

FIRENZE --

GENOVA --

MILANO --

NAPOLI --

PALERMO --

ROMA --

TORINO --

VENEZIA --

NAZIONALE --

Se non riuscite a visualizzare i numeri aggiornate la pagina a questo link.

10eLotto, estrazione di giovedì 28 gennaio 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

I numeri del 10eLotto : --

: -- Numero Oro : --

: -- Doppio Oro: -- --