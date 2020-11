Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 novembre 2020: numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi sabato 28 novembre 2020. I numeri vincenti estratti in diretta su Today, le combinazioni e le quote di tutti i giochi

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sabato 28 novembre 2020. Come sempre anche oggi dalle ore 20:00 trovate su questa pagina la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti estratti su tutte le ruote del Lotto e anc he la combinazione esatta dell'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite. L'estrazione di oggi è in diretta su Today.

Lotto SuperEnalotto oggi 28 novembre 2020 estrazioni

Oggi il SuperEnalotto riparte con un jackpot che arriva a 70 milioni e 500mila euro: è il premio più alto in Europa e terzo al mondo. L’ultimo "6" da 59 milioni di euro, invece, è stato realizzato il 7 luglio 2020 in Sardegna, a Sassari. Ci sarà un fortunato o una fortunata stasera? Ecco in diretta l'estrazione di oggi dei numeri del SuperEnalotto e le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto oggi sabato 28 novembre: numeri vincenti

Alle ore 20 in diretta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi sabato 28 novembre, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione SuperEnalotto 28/11/2020

Lotto oggi sabato 28 novembre 2020: i numeri estratti

Tutti i numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 28 novembre 2020. Su questa pagina i numeri delle dieci ruote più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, estrazione del 28 novembre 2020

L'estrazione di oggi dei numeri del 10eLotto: la combinazione estratta sabato 28 novembre 2020.

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Estrazioni Lotto SuperEnalotto Dicembre 2020

In occasione delle festività del mese di dicembre 2020, le estrazioni di SuperEnalotto SuperStar subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 129 di martedì 8 dicembre è anticipata a lunedì 7 dicembre 2020

L’estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre è posticipata a lunedì 28 dicembre 2020.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 la raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18:00.