Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 28 settembre 2021

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 28 settembre 2021 in diretta. È la prima estrazione della settimana. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto con le quote e notizie di eventuali vincite, i numeri di tutte le ruote del Lotto e infine la combinazione del 10eLotto.

Nell'appuntamento di sabato 25 settembre il concorso di casa Sisal non ha regalato né 6 né 5+1, ma sono stati centrati 8 punti '5' da oltre 26mila euro e 3 '4 Stella' da 34.771 euro. Il jackpot per l'estrazione di questa sera, lunedì 28 settembre 2021, è così salito a 87 milioni. L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Milano dove è stato realizzato un terno da 18mila euro, mentre la vincita più alta del 10eLotto, pari a circa 50mila euro, è finita a Castellaneta, nel Tarantino. In diretta su questa pagina i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 settembre in tempo reale.

Estrazioni Lotto di oggi martedì 28 settembre 2021: i numeri vincenti

L'estrazione inizierà alle venti. In basso tutti i numeri delle ruote del Lotto del 28/09/2021.

Bari 5 19 10 71 11

Cagliari 83 46 17 63 52

Firenze 44 47 24 41 14

Genova 58 43 57 73 61

Milano 77 83 34 55 73

Napoli 90 39 76 85 26

Palermo 38 10 75 45 53

Roma 65 17 45 9 81

Torino 77 53 78 39 12

Venezia 86 90 70 82 25

Nazionale 64 42 71 36 16

+ Fonte dei numeri: Lottomatica +

SuperEnalotto: estrazione di oggi, martedì 28 settembre 2021

Estrazione n. 116 del 28/09/2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 14 18 19 33 34 80

Numero Jolly: 48

Numero SuperStar: 19

+ Fonte dei numeri: Agenzia delle dogane e dei Monopoli +

Estrazione 10eLotto oggi martedì 28 settembre 2021: i numeri vincenti

E come sempre concludiamo con i numeri del 10eLotto. In basso, non appena disponibile, la combinazione estratta oggi, martedì 28 settembre 2021.