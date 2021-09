Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 28 settembre 2021

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 28 settembre 2021 in diretta. È la prima estrazione della settimana. Poco dopo le 20 conosceremo la sestina fortunata del SuperEnalotto con le quote e notizie di eventuali vincite, i numeri di tutte le ruote del Lotto e infine la combinazione del 10eLotto.

Nell'appuntamento di sabato 25 settembre il concorso di casa Sisal non ha regalato né 6 né 5+1, ma sono stati centrati 8 punti '5' da oltre 26mila euro e 3 '4 Stella' da 34.771 euro. Il jackpot per l'estrazione di questa sera, lunedì 28 settembre 2021, è così salito a 87 milioni. L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Milano dove è stato realizzato un terno da 18mila euro, mentre la vincita più alta del 10eLotto, pari a circa 50mila euro, è finita a Castellaneta, nel Tarantino. In diretta su questa pagina i numeri di tutte le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 settembre in tempo reale.

Estrazioni Lotto di oggi martedì 28 settembre 2021: i numeri vincenti

L'estrazione inizierà alle venti. In basso tutti i numeri delle ruote del Lotto del 28/09/2021.

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

SuperEnalotto: estrazione di oggi, martedì 28 settembre 2021

Estrazione n. 116 del 28/09/2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione 10eLotto oggi martedì 28 settembre 2021: i numeri vincenti

E come sempre concludiamo con i numeri del 10eLotto. In basso, non appena disponibile, la combinazione estratta oggi, martedì 28 settembre 2021.